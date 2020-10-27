Налоговая анонсировала запуск бота в Viber и Telegram: он будет информировать о необходимости уплаты налогов

27 октября, 2020, 13:28

Налоговая в ноябре планирует запустить бот в Telegram и Viber, который позволит получать информацию о состоянии расчетов с налоговой и сообщения о необходимости предоставления отчетности и уплаты налогов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко во время брифинга.

"В ноябре мы запускаем TaxServiceBot через мессенджеры Telegram, Viber. На первом этапе будет возможность как раз получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, и учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости предоставления отчетности и уплаты налогов", - сказал Любченко.

По его словам, на втором этапе планируется запуск предзаполнения отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате единого налога в два клика и оповещения о возникновении налогового долга.

Любченко добавил, что пока бот проходит тестирование.

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