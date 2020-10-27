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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине выборы в ОТО выиграл Евгений Рищук, которого отец Гандзюк называл заказчиком нападения на активистку, - СМИ

На Херсонщине выборы в ОТО выиграл Евгений Рищук, которого отец Гандзюк называл заказчиком нападения на активистку, - СМИ


фото: most.ks
Бывший заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук победил на выборах главы Олешковской ОТО

Об этом сообщает херсонское издание Мост .

Рищук баллотировался на выборах главы Олешковской ОТО как самовыдвиженец. На должность Олешковского городского головы претендовали девять кандидатов. Сразу несколько кандидатов признали свое поражение на выборах.

Общественные активисты считают, что Рищук причастен к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ее отец Виктор Гандзюк назвал его одним из заказчиков нападения.

Один из фигурантов дела Гандзюк Алексей Левин в первом интервью журналистам признался, что заместитель главы Херсонской ОГА Рищук просил "наказать" активистку.

После вручения подозрения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по делу о нападении на Гандзюк, Рищука отстранили от должности в ОГА, а затем уволили.

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