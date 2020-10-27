На акции протеста в Беларуси задержані девять медиков

Об этом сообщает информационный портал Onliner.

Задержание произошло на проспекте Дзержинского в Минске. В связи с этим заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах.

задержанные:

Гайдель Ирина Казимировна

Полойко Евгений Геннадьевич

Андрущук Владимир Владимирович

Полонецкий Олег Леонидович

Цыбульский Михаил Григорьевич

Бурый Андрей

Чуклай Дмитрий Валентинович

Чайковская Елена Михайловна

Жуковец Екатерина Владимировна

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb