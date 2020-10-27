На акции протеста в Беларуси задержані девять медиков
27 октября, 2020, 09:17
В Беларуси силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности
Об этом сообщает информационный портал Onliner.
Задержание произошло на проспекте Дзержинского в Минске. В связи с этим заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах.
задержанные:
- Гайдель Ирина Казимировна
- Полойко Евгений Геннадьевич
- Андрущук Владимир Владимирович
- Полонецкий Олег Леонидович
- Цыбульский Михаил Григорьевич
- Бурый Андрей
- Чуклай Дмитрий Валентинович
- Чайковская Елена Михайловна
- Жуковец Екатерина Владимировна
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