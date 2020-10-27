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Espreso.tvМирНа акции протеста в Беларуси задержані девять медиков

На акции протеста в Беларуси задержані девять медиков

В Беларуси силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности

Об этом сообщает информационный портал Onliner.

Задержание произошло на проспекте Дзержинского в Минске. В связи с этим заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах.

задержанные:

  • Гайдель Ирина Казимировна
  • Полойко Евгений Геннадьевич
  • Андрущук Владимир Владимирович
  • Полонецкий Олег Леонидович
  • Цыбульский Михаил Григорьевич
  • Бурый Андрей
  • Чуклай Дмитрий Валентинович
  • Чайковская Елена Михайловна
  • Жуковец Екатерина Владимировна

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