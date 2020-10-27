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Espreso.tvОбществоПремьер Польши Моравецкий отреагировал на протесты против усиления запрета абортов

Премьер Польши Моравецкий отреагировал на протесты против усиления запрета абортов


фото: reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на решение Конституционного суда, усилило запрет абортов, и на волне протестов, начавшихся по этому поводу

Он также призвал всех демонстрантов к миру, сообщает RMF24.

По словам Моравецкого, под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины под угрозой, и решение суда касается только так называемых "евгенических причинх" аборта.

"Я буду рекомендовать пренатальные обследования для всех женщин. Очень важно обследовать развитие ребенка с самых ранних этапов ... О каждом ребенке и всех женщин заботятся и будут тщательно заботиться", - сказал он.

Также он предостерег протестующих от "актов агрессии и нападений и вандализма", отметив, что на их будут решительно реагировать. Кроме того, премьер считает, что протесты создают дополнительную опасность из-за ситуации с коронавирусом.

"Я обращаюсь к молчаливому большинству польских семей - спасибо за ваш покой. Пожалуйста, пусть перевесит мудрость молчаливого большинства. Польша у нас одна и нам всем в ней жить. Давайте уважать друг друга", - заявил Моравецкий.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

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