Крупная французская машиностроительная компания присоединится к развитию железнодорожной отрасли в Украине, - ОПУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил заинтересованность Украины в совместных проектах.
"Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - отметил он.
Пупар-Лафарж заметил, что компания надеется на длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания рабочих мест.
Зеленский добавил, что локализация части производства в Украине поможет производителям с выходом на экспортные рынки.
Справка. Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-