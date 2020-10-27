Крупная французская машиностроительная компания присоединится к развитию железнодорожной отрасли в Украине, - ОПУ

27 октября, 2020, 22:45

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в совместных проектах.

"Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - отметил он.

Пупар-Лафарж заметил, что компания надеется на длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания рабочих мест.

Зеленский добавил, что локализация части производства в Украине поможет производителям с выходом на экспортные рынки.

Справка. Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.