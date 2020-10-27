Коронавирус: правительство Чехии объявило ночной комендантский час
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат уменьшение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.
Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а в воскресенье все точки розничной продажи будут полностью закрыты. Работать будут только АЗС, аптеки и рестораны для выдачи еды на вынос.
Исключение будет сделано для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 м от дома.
Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.
Пока правительство отклонило рассмотренный вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.
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