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Espreso.tvМирКоронавирус: правительство Чехии объявило ночной комендантский час

Коронавирус: правительство Чехии объявило ночной комендантский час

Правительство Чехии объявило о введении ночного комендантского часа с 28 октября

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат уменьшение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а в воскресенье все точки розничной продажи будут полностью закрыты. Работать будут только АЗС, аптеки и рестораны для выдачи еды на вынос.

Исключение будет сделано для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 м от дома.

Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.

Пока правительство отклонило рассмотренный вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.

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