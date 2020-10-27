Коронавирус: правительство Чехии объявило ночной комендантский час

27 октября, 2020, 09:39

Правительство Чехии объявило о введении ночного комендантского часа с 28 октября

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат уменьшение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а в воскресенье все точки розничной продажи будут полностью закрыты. Работать будут только АЗС, аптеки и рестораны для выдачи еды на вынос.

Исключение будет сделано для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 м от дома.