Кабмин передал 62 млн грн из программы МЗ по онкозаболеваниям на строительство дорог на Львовщине, - "Наши деньги"

27 октября, 2020, 12:18

Кабинет министров передал 61,65 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний на строительство дорог на Львовщине

Об этом пишут "Наши деньги".

Согласно распоряжению Кабмина от 21 октября правительство передало на развитие дорог в Львовской области 61,65 млн грн с проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Отмечается, что всего в этой бюджетной программе перераспределены 104,75 млн грн, то есть Укравтодор на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн грн получит Министерство образования и науки - в частности, на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. И. Франко, а 10 млн - Министерство энергетики - на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Кроме того, по информации издания, правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Поэтому из 70 млн грн, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, 66,77 млн пойдет на осовременивание сообщения Киев - Сумы - Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн - также на развитие дорог во Львовской области.

В издании напомнили, что 31,5 млрд грн из Дорожного фонда было направлено на ремонт и строительство дорог государственного значения. В апреле Укравтодор и Укрэксимбанк заключили договор на финансирование дорожного строительства на 19,3 млрд грн под государственные гарантии. Также Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда противодействия COVID-19.

Отмечается, что две трети всех дорожных подрядов Службы автомобильных дорог во Львовской области в 2020 году в сумме от 100 млн грн получили три компании - "Автомагистраль-Юг", "Онур Конструкцион Интернешнл" и "Техно-Строй-Центр", которые являются основательницами Национальной ассоциации дорожников Украины. До мая руководителем ассоциации был Тарас Сиротинский, который сейчас является советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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