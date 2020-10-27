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Espreso.tvОбществоГруппа KAZKA сняла в Припяти клип на песню "Остров"

Группа KAZKA сняла в Припяти клип на песню "Остров"

Музыкальная группа KAZKA выпустила клип, снятый в зоне отчуждения

Об этом сообщает НВ .

Клип снят в рамках проекта Звуки Чернобыля, в рамках которого украинские и зарубежные артисты переосмысливают Чернобыльскую катастрофу через свое творчество.

Группа KAZKA во время записи своей песни использовали звуки Чернобыля с аудио-библиотеки. Это треск дозиметров, скрип знаменитого колеса обзора, шум Рыжего леса и воды в реке Припять, эхо и др.

Съемки проходили в Припяти, жители которой были эвакуированы после аварии в апреле 1986 года.

В проекте также приняли участие группа Вагоновожатые, BRUTTO и Александр Чемеров, Telepopmusik, GusGus и другие. Песни и клипы на них будут представлены в ближайшие недели

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