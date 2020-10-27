Группа KAZKA сняла в Припяти клип на песню "Остров"

27 октября, 2020, 18:32

Музыкальная группа KAZKA выпустила клип, снятый в зоне отчуждения

Об этом сообщает НВ .



Клип снят в рамках проекта Звуки Чернобыля, в рамках которого украинские и зарубежные артисты переосмысливают Чернобыльскую катастрофу через свое творчество.

Группа KAZKA во время записи своей песни использовали звуки Чернобыля с аудио-библиотеки. Это треск дозиметров, скрип знаменитого колеса обзора, шум Рыжего леса и воды в реке Припять, эхо и др.

Съемки проходили в Припяти, жители которой были эвакуированы после аварии в апреле 1986 года.