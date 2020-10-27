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Espreso.tvЭкономикаГосдолг Украины в сентябре сократился до почти $ 83 млрд, - Минфин

Госдолг Украины в сентябре сократился до почти $ 83 млрд, - Минфин


фото: НБУ
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2020 года составил 2,3 трлн грн или $ 82,89 млрд

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Согласно сообщению, в течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,5 млрд грн и уменьшился на $ 2,3 млрд в долларовом эквиваленте.

Отмечается, что государственный долг составил более 2 трлн грн или почти $ 73 млрд. Гарантированный государством долг составлял 280, 1 млрд грн, или $ 9,9 млрд.

  • Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины в августе уменьшился на 17 млрд грн и составил 2,3 трлн грн, или $85,1 млрд.

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