Футболист сборной Украины заболел коронавирусом
Об этом сообщает Voetbalnieuws.be.
Из-за положительного теста Михайличенко ушел на самоизоляцию и пропустит 1 ноября матч чемпионата Бельгии против "Антверпена".
Ранее Михайличенко попал в список футболистов сборной Украины, которые были вызваны на товарищеский матч против Польши и игры Лиги наций против Германии и Швейцарии.
С Польшей команда Андрея Шевченко встретится 11 ноября, против Германии сыграет 14 ноября, а против Швейцарии - 17 ноября. Все матчи украинцы проведут на выезде.
23-летний Богдан Михайличенко в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Защитник сыграл 3 матча за сборную Украины.
- Напомним, 26 ноября футболисты "Динамо" Георгий Бущан и Виталий Миколенко получили положительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша".
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