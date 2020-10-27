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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины заболел коронавирусом

Футболист сборной Украины заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Защитник сборной Украины и бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Voetbalnieuws.be.

Из-за положительного теста Михайличенко ушел на самоизоляцию и пропустит 1 ноября матч чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Ранее Михайличенко попал в список футболистов сборной Украины, которые были вызваны на товарищеский матч против Польши и игры Лиги наций против Германии и Швейцарии.

С Польшей команда Андрея Шевченко встретится 11 ноября, против Германии сыграет 14 ноября, а против Швейцарии - 17 ноября. Все матчи украинцы проведут на выезде.

23-летний Богдан Михайличенко в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Защитник сыграл 3 матча за сборную Украины.

  • Напомним, 26 ноября футболисты "Динамо" Георгий Бущан и Виталий Миколенко получили положительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

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