Франковские ученики идут в школу 28 октября

27 октября, 2020, 10:15

В Ивано-Франковске дети возвращаются в школу с 28 октября

Об этом во время оперативного совещания у мэра заявила заместитель директора департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула, сообщает galka.if.ua.

"Завтра школы будут работать в обычном режиме. Часть учеников младших классов будут учиться по смешанной системе", - заявила она.

По ее словам, детсады продолжают работать в обычном режиме, но ДОУ №29 и детский сад в Пидпечерах с 29 октября по 5 ноября прекращает работу - там у семи работников обнаружили коронавирус.

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