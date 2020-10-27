ЧАЭС будет сотрудничать с корейцами, чтобы дезактивировать радиацию в зоне отчуждения
Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
"KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывод из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой - существенно уменьшить количество РАО, образующихся в этом процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии", - сказал заместитель директора по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.
Соответствующее соглашение недавно подписали на Чернобыльской АЭС.
В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI займутся дезактивацией фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение.
Испытания продлятся до конца 2021 года. Планируется дезактивация радиоактивных бетонных фрагментов конструкций и металлических пластин из нержавеющей и углеродистой стали, путем пенной дезактивации. Если испытания пройдут успешно, то Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования на станции.
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