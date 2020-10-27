Цена на газ для населения будет расти в течение отопительного сезона, - эксперт
Такой прогноз озвучил Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Я думаю, что это не конец роста и для потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза. То есть это не конец страха: я думаю, и в декабре, и в январе цена будет расти ", - сказал Корольчук.
По его словам, Нафтогаз демпингует рынок, устанавливая низкую цену на газ.
"Возникает логичный вопрос - а откуда у Нафтогаза такая низкая цена? Почему он может это сделать? Он может это сделать за счет админресурса. В его руках - вся добыча украинского газа. За счет этого он позволяет себе снизить цену на газ. Но он снижает только своим клиентам, а у него их немного в масштабах всей Украины ", - отметил эксперт.
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Нафтогаз на треть увеличил цену на газ для населения в ноябре - по тарифу "Месячный" газ будет продаваться по 6,33 грн за куб, а для тех, кто планирует присоединиться к тарифу "Годовой" - по 6,45 грн за куб. м ".
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Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии, сообщила Ольга Бабий, член Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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