Цена на газ для населения будет расти в течение отопительного сезона, - эксперт

27 октября, 2020, 21:26

В Украине цена на газ будет продолжать расти, в том числе в декабре и январе

Такой прогноз озвучил Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Я думаю, что это не конец роста и для потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза. То есть это не конец страха: я думаю, и в декабре, и в январе цена будет расти ", - сказал Корольчук.

По его словам, Нафтогаз демпингует рынок, устанавливая низкую цену на газ.

"Возникает логичный вопрос - а откуда у Нафтогаза такая низкая цена? Почему он может это сделать? Он может это сделать за счет админресурса. В его руках - вся добыча украинского газа. За счет этого он позволяет себе снизить цену на газ. Но он снижает только своим клиентам, а у него их немного в масштабах всей Украины ", - отметил эксперт.