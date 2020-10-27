Более 16 тыс. за сутки: в Польше - новый антирекорд заболеваемости COVID-19
27 октября, 2020, 14:24
В Польше зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки
По данным польского Министерства здравоохранения, было выявлено 16 300 случаев инфицирования.
Кроме того, за минувшие сутки умерли 132 пациента, 15 из них непосредственно от COVID-19, а 117 - от других болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.
Заболеваемость COVID-19 в Польше бьет рекорды. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 280 000 случаев заражения, более 4600 из них - летальные.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 24 октября вся Польша находится в красной зоне карантина, в стране усилили ограничения.
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