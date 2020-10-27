Близкая к экс-руководителю банка "Михайловский" фирма без тендера получила заказ госпиталя МВД на 47 млн грн - "Наши деньги"
Об этом пишут "Наши деньги".
Согласно сообщению, 31 марта журналисты программы заметили, как во двор МВД заехала машина марки Rolls-Royce Phantom. Автомобиль прибыл в сопровождении Mercedes. Обе машины записаны на компанию с орбиты экс-владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука, который также владеет сетью магазинов "Эльдорадо".
"Визит в МВД Rolls-Royce Phantom, которым пользуется Полищук, состоялся через несколько дней после того, как 27 марта Центральный госпиталь МВД заключил соглашение с ООО "Технополис 15" о закупке средств защиты от коронавируса на 47,32 млн грн. При этом, фирму выбрали без конкурса, а стоимость средств была дороже аналогичных закупок полиции", - отметили в издании.
При этом основной вид деятельности компании, которая до этого не побеждала на тендерах - торговля бытовыми электротоварами. Она также связана уже с упомянутым владельцем "Эльдорадо" Виктором Полищуком.
По информации издания, ранее Полищук был владельцем банка "Михайловский". В 2016 году Национальный банк Украины признал это финучреждение неплатежеспособным.
"Тогда оказалось, что вокруг банка существовал ряд финкомпаний, которые формально не были связаны с "Михайловским", а только привлекали деньги физлиц под более высокий процент. Перед тем как государство получило над банком контроль, тысячами транзакций обязательства одной из финкомпаний на примерно миллиард гривен перебросили на банк, а следовательно - на государство", - пишет издание.
Отмечается, что тогда, в результате расследования, через суды были наложены аресты на активы других компаний Полищука, который по сути владел банковским учреждением до признания его неплатежеспособным. Впрочем, его причастность не доказали. В издании отметили, что делом "Михайловского" до сих пор занимается Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований и Нацполиция.
Вместе с тем правоохранители объявили подозрения прежнему исполняющему обязанности председателя правления "Михайловского" и шести должностным лицам. При этом наложенные в рамках проведения расследования аресты с активов, связанных с Полищуком, были сняты.
В издании также отметили, что во время действия карантина журналисты зафиксировали визиты в МВД тогдашнего министра финансов Игоря Уманского, министра развития громад и территорий Алексея Чернышева и министра здравоохранения Максима Степанова, который прибыл в МВД через день после своего назначения.
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