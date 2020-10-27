Близкая к экс-руководителю банка "Михайловский" фирма без тендера получила заказ госпиталя МВД на 47 млн грн - "Наши деньги"

27 октября, 2020, 09:46

Владелец сети "Эльдорадо" Виктор Полищук мог посещать Министерство внутренних дел после получения фирмой из его орбиты заказа без тендера от госпиталя МВД на 47 млн грн

Об этом пишут "Наши деньги".

Согласно сообщению, 31 марта журналисты программы заметили, как во двор МВД заехала машина марки Rolls-Royce Phantom. Автомобиль прибыл в сопровождении Mercedes. Обе машины записаны на компанию с орбиты экс-владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука, который также владеет сетью магазинов "Эльдорадо".

"Визит в МВД Rolls-Royce Phantom, которым пользуется Полищук, состоялся через несколько дней после того, как 27 марта Центральный госпиталь МВД заключил соглашение с ООО "Технополис 15" о закупке средств защиты от коронавируса на 47,32 млн грн. При этом, фирму выбрали без конкурса, а стоимость средств была дороже аналогичных закупок полиции", - отметили в издании.

При этом основной вид деятельности компании, которая до этого не побеждала на тендерах - торговля бытовыми электротоварами. Она также связана уже с упомянутым владельцем "Эльдорадо" Виктором Полищуком.

По информации издания, ранее Полищук был владельцем банка "Михайловский". В 2016 году Национальный банк Украины признал это финучреждение неплатежеспособным.

"Тогда оказалось, что вокруг банка существовал ряд финкомпаний, которые формально не были связаны с "Михайловским", а только привлекали деньги физлиц под более высокий процент. Перед тем как государство получило над банком контроль, тысячами транзакций обязательства одной из финкомпаний на примерно миллиард гривен перебросили на банк, а следовательно - на государство", - пишет издание.

Отмечается, что тогда, в результате расследования, через суды были наложены аресты на активы других компаний Полищука, который по сути владел банковским учреждением до признания его неплатежеспособным. Впрочем, его причастность не доказали. В издании отметили, что делом "Михайловского" до сих пор занимается Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований и Нацполиция.

Вместе с тем правоохранители объявили подозрения прежнему исполняющему обязанности председателя правления "Михайловского" и шести должностным лицам. При этом наложенные в рамках проведения расследования аресты с активов, связанных с Полищуком, были сняты.

В издании также отметили, что во время действия карантина журналисты зафиксировали визиты в МВД тогдашнего министра финансов Игоря Уманского, министра развития громад и территорий Алексея Чернышева и министра здравоохранения Максима Степанова, который прибыл в МВД через день после своего назначения.

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