193 европейских аэропорта могут закрыть из-за коронавируса

27 октября, 2020, 17:03

Согласно данным, опубликованным во вторник лоббистской группой аэропортов ACI Europe, в ближайшие месяцы 193 аэропорта столкнутся с неплатежеспособностью из-за коронавируса

Об этом сообщает издание Politico .

Организация заявляет, что Европа рискует "обрушить значительную часть своей авиатранспортной системы", если правительства стран не поддержат отрасль.

ACI Europe не называет, какие именно 193 аэропорта подвержены риску закрытия, но говорит, что это в основном региональные аэропорты.

"Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы далеко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах", - сказал генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец.

ACI Europe сообщает о дальнейшей тенденции к снижению пассажиропотока. Данные показывают снижение пассажиропотока в аэропортах Европы в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73%.

Янковец раскритиковал решение правительств продолжать вводить карантин для путешественников, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Лобби авиакомпаний, как и многие другие в этом секторе, обвиняет карантин в резком сокращении количества пассажиров и призывает к общему европейскому протоколу тестирования на наличие вируса, чтобы помочь спасти бизнес.

Кроме того, ACI Europe предупреждает, что крупные аэропорты также находятся под угрозой; 20 крупнейших европейских аэропортов взяли на себя дополнительную задолженность на 16 млрд евро, что эквивалентно почти 60 процентам их доходов в обычный год.

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