Забастовка в Беларуси: работников "Гродно Азота" задерживают

26 октября, 2020, 12:31

Милиция начала задержания сотрудников белорусского ГП "Гродно Азот", которые не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену

Как передает Укринформ, об этом сообщает Naviny.by .

Точное количество задержанных пока неизвестна. Лидер стачкома Юрий Рововый сообщил, что задержали от 5 до 10 человек. У предприятия стоят пять милицейских машин и два автобуса.

Отмечается, что всего около сотни работников "Гродно Азота", которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.

У проходной ОАО «Химволокно», которое входит в состав "Гродно Азота", стоят 15-20 человек. Они также участвуют в забастовке.

Милиция предлагает им разойтись.

Ранее стало известно, что некоторые компании Беларуси решили устроить 26 октября, в объявленный день массовой забастовки, выходной, а некоторые - ушли на бессрочные каникулы.

Напомним, 13 октября Светлана Тихановська выдвинула Александру Лукашенко ультиматум: он должен до 25 октября остановить насилие против протестующих, освободить политзаключенных и объявить об отставке. Срок ультиматума истек в полночь 26 октября.

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