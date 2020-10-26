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Espreso.tvОбществоЗа первые часы "Народной забастовки" в Беларуси уже около 80 задержанных

За первые часы "Народной забастовки" в Беларуси уже около 80 задержанных


фото: reuters
За первые несколько часов после начала общенациональной забастовки в Беларуси силовики задержали около 80 человек

Об этом сообщает Naviny.by .

По данным правозащитников на 12:30, задержали около 80 человек в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке.

Между тем из различных предприятий поступает информация о волнения и забастовки в отдельных цехах, в том числе на таких предприятиях, как "Гродно Азот", МТЗ, МАЗ, МЗКТ, "Интеграл" и другие.

Отмечается, что к общенациональной забастовке присоединились студенты ряда высших учебных заведений. На этот час известно об участии в забастовке студентов десяти университетов.

Ранее стало известно, что милиция начала задерживать сотрудников белорусского ГП "Гродно Азот", которые не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену.

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