Изменение Избирательного кодекса незадолго до голосования противоречит международным практикам, - наблюдатели ОБСЕ

26 октября, 2020, 17:55

В Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ отмечают, что внесение изменений в законодательство незадолго до проведения выборов в Украине, противоречит мировой практике

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в частности изменения в избирательную систему государства, которые были одобрены непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим лучшим практикам в мире", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибйoрг Сольрун Гисладоттир.

По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако политизированным в некоторых моментах, и в нем учтены не все рекомендации ОБСЕ.

"Одним из положительных изменений украинского избирательного законодательства является упрощение процедуры регистрации избирателей, а также изменение избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей на этот раз смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала она.

К положительным моментам нового Избирательного кодекса руководитель миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.