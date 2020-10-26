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Espreso.tvОбществоВо Львове женщины вышли на акцию солидарности против запрета абортов в Польше

Во Львове женщины вышли на акцию солидарности против запрета абортов в Польше


фото: Радіо Свобода
У Генерального консульства Польши во Львове около полусотни активистов провели акцию солидарности с женщинами Польши

Об этом сообщает Радио Свобода.

Они считают, что решение Конституционного суда Польши - попытка лишить полек прав и свобод.

Участница акции Мария Собко сказала в комментарии, что акция солидарности касается всех женщин.

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"Это беспрецедентный случай в Польше, потому что в этой стране было одно из самых суровых законодательств против абортов. Теперь еще сильнее решили запретить проведение абортов. Даже если медицинские показатели свидетельствуют о риске тяжелого поражения плода или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни, аборт будет запрещен в Польше. Это полный, по сути, запрет абортов в Польше", - говорит Собко.

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Во время мероприятия женщины держали плакаты с лозунгами вроде "Сестричество. Поддержка. Солидарность", "Мое тело - мой закон", "Я - человек, а не репродуктивный орган".

Мероприятие длилось около часа.

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