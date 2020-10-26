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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области двое мужчин напали на избирательную комиссию

В Винницкой области двое мужчин напали на избирательную комиссию

26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка документации

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Около четырех часов утра в г. Тульчин к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположилась избирательный участок, подъехал автомобиль Audi. Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии по фальсификации. во время конфликта работник полиции, осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную участки, применил табельное оружие, осуществив выстрел вверх, и вызвал коллег ", - рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.

В пресс-службе добавили, что ситуация вызвала возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому. Экипаж полиции, прибывший на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел.

Задержанными оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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