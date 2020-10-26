В Украину привезут 14 тыс. флаконов препарата, который ранее раскритиковала ВОЗ

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает " Укринформ ".

"Данное лекарственное средство применяется во многих странах, в частности в США, Японии, Австралии, страны ЕС. Данное лекарственное средство будут входить в их протоколы лечения", - сказал Иващенко.

На прошлой неделе МОЗ предоставило разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства ремдесивир, который был закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни. В Украине должен прибыть первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тыс. флаконов. Поставка будет осуществляться до конца этой недели.

Кроме того, заместитель министра уточнил, что общая процедура закупки предусматривает закупку 28 200 единиц этого лекарственного средства, будут направлены на лечение 4 тыс. 700 пациентов со средним и тяжелой патологией течения COVID-19.

Он добавил, что ремдесивир входит в отечественного медицинского протокола по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции.

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