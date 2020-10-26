В Польше могут ввести локдаун из-за коронавируса

26 октября, 2020, 16:54

В Польше власть может повторно ввести жесткий карантин по всей стране, если рост количества новых случаев коронавируса до пятницы не замедлится

В правительстве хотят ужесточить ограничения до того, как люди массово поедут на кладбище в День Всех Святых, 1 ноября, сообщает польское издание Dziennik.pl.

Как сообщается, правительство рассматривает в первую очередь перевод всего образования на дистанционное обучение. Сейчас на дистанционном обучении только старшая школа. Кроме того, детям до 16 лет будет запрещено пребывание на улице без сопровождения взрослых. Также возможен запрет на все поездки по неважным причинам.

Напомним, во всей Польше с 24 октября начали действовать новые карантинные ограничения. В частности, запрещено проводить собрания более 5 человек, а заведениям общественного питания можно готовить только на вынос и для доставки.

Всего в мире коронавирусом заболели уже более 43,3 млн человек.

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