В отдельных общинах "избирательный туризм" может существенно повлиять на итоги голосования, - КИУ

26 октября, 2020, 10:54

По оценке Комитета избирателей Украины, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования на местных выборов 25 октября

Об этом на брифинге заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Еспресо.TV .

"Наш общий вывод, по оценке Комитета избирателей голосования на местных выборах в целом соответствовало демократическим стандартам. В подавляющем большинстве случаев нарушение действующего законодательства не могли иметь существенного влияния на результаты. Однако, ряд сообщений наших наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить о том, что в день голосования имело место использование технологий подкупа избирателей ", - сказал Кошель.

По его словам, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования. Было зафиксировано использование технологий "избирательного туризма". В отдельных общинах это могло иметь существенное влияние на итоги голосования.

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