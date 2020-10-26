В отдельных общинах "избирательный туризм" может существенно повлиять на итоги голосования, - КИУ
Об этом на брифинге заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Еспресо.TV .
"Наш общий вывод, по оценке Комитета избирателей голосования на местных выборах в целом соответствовало демократическим стандартам. В подавляющем большинстве случаев нарушение действующего законодательства не могли иметь существенного влияния на результаты. Однако, ряд сообщений наших наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить о том, что в день голосования имело место использование технологий подкупа избирателей ", - сказал Кошель.
По его словам, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования. Было зафиксировано использование технологий "избирательного туризма". В отдельных общинах это могло иметь существенное влияние на итоги голосования.
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