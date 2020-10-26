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Espreso.tvОбществоВ отдельных общинах "избирательный туризм" может существенно повлиять на итоги голосования, - КИУ

В отдельных общинах "избирательный туризм" может существенно повлиять на итоги голосования, - КИУ


фото: reuters
По оценке Комитета избирателей Украины, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования на местных выборов 25 октября

Об этом на брифинге заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Еспресо.TV .

"Наш общий вывод, по оценке Комитета избирателей голосования на местных выборах в целом соответствовало демократическим стандартам. В подавляющем большинстве случаев нарушение действующего законодательства не могли иметь существенного влияния на результаты. Однако, ряд сообщений наших наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить о том, что в день голосования имело место использование технологий подкупа избирателей ", - сказал Кошель.

По его словам, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования. Было зафиксировано использование технологий "избирательного туризма". В отдельных общинах это могло иметь существенное влияние на итоги голосования.

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