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Espreso.tvОбществоВ МОН назвали размер зарплат для преподавателей профобразования в 2021 году

В МОН назвали размер зарплат для преподавателей профобразования в 2021 году

Зарплата педагогов в учреждениях профессионального и профессионального перед высшими образования будут постепенно увеличена в 2021 году. С 1 июля она вырастет до 7001 грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в учреждениях профессионального и профессионального перед высшими образования преподаватели высшей категории в январе 2020 года имели одинаковый должностной оклад в размере 5 тыс. 087 грн, в сентябре этого года - 5 тыс. 385 грн.

В 2021 году зарплата увеличится до 6 тыс. 461 грн, в июле - 7 тыс. 001 грн.

В свою очередь должностной оклад руководителя учреждения профессионального, специального перед высшими образования (17 тарифный разряд) в январе текущего года составил 6 тыс. 306 грн, в сентябре этого года - 6 тыс. 675 грн. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 8 тыс. 010 грн, с июля 2021 - до 8 тыс. 679 грн.

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