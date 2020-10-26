В Литве на парламентских выборах победили консерваторы

26 октября, 2020, 12:27

Во втором туре выборов в Сейм Литвы и в целом на парламентских выборах победили консерваторы, лидеры партии заявили, что приступают к формированию коалиции

Как передает Укринформ, об этом сообщает литовское телерадиовещание LRT .

Во втором туре 25 октября консерваторы закрепили успех, достигнутый две недели назад 11 октября. Полученным ранее 24 депутатских мандатов они добавили еще 26.

Полностью итоги двух туров выборов выглядят следующим образом. "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" - 50 мандатов. "Литовский союз крестьян и зеленых" (ядро правящей коалиции в нынешнем парламенте) - 32. Движение либералов - 13. Социал-демократы - 13. Партия свободы - 11. Партия труда - 10 "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" - 3. Социал-демократическая трудовая партия - 3. Литовский союз "зеленых" и партия "Свобода и справедливость" - по 1 мандату. Также в Сейм прошли 4 кандидата-самовыдвиженца.

Таким образом, идеологически близкие консерваторы, либералы и Партия свободы вместе набирают 74 голоса, чего достаточно для формирования коалиции в парламенте, состоящем из 141 депутата. Главы трех партий после встречи в Сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните. Лидер консерваторов Габриелюс Ландсбергис подтвердил «официальное оформление начала процесса», уточнив, что пока никаких других межпартийных договоренностей по программе действий нет.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните сказала, что главными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления Коронавирусная кризисом, чтобы при принятии решений можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте по итогам двух туров заявила, что эти выборы - «лучшее, что могло случиться с Литвой в такой сложный период». "Мы проголосовали за будущее ... Три партии привели к победе женщины. В трудную минуту женщины не боятся брать на себя ответственность. Я надеюсь на новую политическую культуру, сотрудничество и умение слышать другое мнение. И уж точно больше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезной работы", - написала Грибаускайте в Фейсбуке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb