В Киеве состоялись митинги противников и сторонников запрета абортов в Польше, столкновений не произошло
26 октября, 2020, 21:11
В Киеве под посольством прошла акция солидарности в поддержку женщин, протестующих против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов
Об этом сообщает BBC Украина.
Под посольством собрались около сотни человек, которые держали плакаты "Мое тело - мой выбор" и "Отстаньте от женщин".
Участники акции скандировали различные лозунги против запрета абортов.
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В то же время под посольство пришли сторонники праворадикальной организации "Традиция и порядок", которые поддерживают решение Конституционного суда Польши.
В руках они держали плакаты: "Аборт - это убийство" и "Польша, продолжай в том же духе".
Чтобы не допустить столкновений, группы протестующих разделял кордон полиции.
Фото: REUTERS
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