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Espreso.tvОбществоВ Киеве состоялись митинги противников и сторонников запрета абортов в Польше, столкновений не произошло

В Киеве состоялись митинги противников и сторонников запрета абортов в Польше, столкновений не произошло


фото: EPA
В Киеве под посольством прошла акция солидарности в поддержку женщин, протестующих против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов

Об этом сообщает BBC Украина.

Под посольством собрались около сотни человек, которые держали плакаты "Мое тело - мой выбор" и "Отстаньте от женщин".

Участники акции скандировали различные лозунги против запрета абортов.

Читайте также: Во Львове женщины вышли на акцию солидарности против запрета абортов в Польше

В то же время под посольство пришли сторонники праворадикальной организации "Традиция и порядок", которые поддерживают решение Конституционного суда Польши.

В руках они держали плакаты: "Аборт - это убийство" и "Польша, продолжай в том же духе".

Чтобы не допустить столкновений, группы протестующих разделял кордон полиции.

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Фото: REUTERS

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