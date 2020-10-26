В Киеве состоялись митинги противников и сторонников запрета абортов в Польше, столкновений не произошло

Об этом сообщает BBC Украина.

Под посольством собрались около сотни человек, которые держали плакаты "Мое тело - мой выбор" и "Отстаньте от женщин".

Участники акции скандировали различные лозунги против запрета абортов.

Читайте также: Во Львове женщины вышли на акцию солидарности против запрета абортов в Польше

В то же время под посольство пришли сторонники праворадикальной организации "Традиция и порядок", которые поддерживают решение Конституционного суда Польши.