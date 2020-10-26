В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 грн за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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