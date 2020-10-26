 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей

В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей


фото: 5.ua
В Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 грн за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать