В Киеве наблюдателя на местных выборах подозревают в подкупе избирателей

26 октября, 2020, 15:43

В Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 грн за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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