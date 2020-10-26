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Espreso.tvОбществоВ горсовете Черкасс заявили, что 28 октября дети пойдут в школу

В горсовете Черкасс заявили, что 28 октября дети пойдут в школу

В Черкассах планируют, что 28 октября все школьники вернутся в школы

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

Такое решение было принято на совещании городского головы Анатолия Бондаренко и его заместителей Игоря Волошина и Игоря Коломойца с руководством департамента образования и гуманитарной политики, а также директорами школ.

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"В таком случае нужно уже включать отопление в общеобразовательных учебных заведениях. Дети должны выйти на обучение в теплые школы", - отметил Бондаренко.

27 октября исполнительный комитет совета соберется на заседание для принятия соответствующего решения.

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