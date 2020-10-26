В Египте акула напала на украинскую семью, 12-летний мальчик находится в реанимации

26 октября, 2020, 22:19

В Египте на семью украинцев во время отдыха на воде с погружением напала акула, в результате чего 12-летний мальчик оказался в реанимации

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В Гостуризме уточнили, что лечение пострадавших взяло на себя правительство Египта, а также отметили, что инцидент произошел после покупки украинцами экстремального тура у местных жителей за пределами отеля.

К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", - рассказали в Гостуризме.

В то же время туроператор JOIN UP! сообщил подробности инцидента.

"25 октября во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе семья туристов пострадала от акулы. Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына искусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию", - говорится на сайте туроператора.

По данным JOIN UP!, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле для приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - рассказали в JOIN UP!

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Женщина получила глубокие раны от укусов, ее сын потерял часть руки ниже локтя, обоих прооперировали.

У туроператора отметили, что занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, следовательно несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний ... Опубликовано Государственное агентство развития туризма Украины Понедельник, 26 октября 2020 г.

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