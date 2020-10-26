 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Египте акула напала на украинскую семью, 12-летний мальчик находится в реанимации

В Египте акула напала на украинскую семью, 12-летний мальчик находится в реанимации

В Египте на семью украинцев во время отдыха на воде с погружением напала акула, в результате чего 12-летний мальчик оказался в реанимации

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В Гостуризме уточнили, что лечение пострадавших взяло на себя правительство Египта, а также отметили, что инцидент произошел после покупки украинцами экстремального тура у местных жителей за пределами отеля.

К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", - рассказали в Гостуризме.

В то же время туроператор JOIN UP! сообщил подробности инцидента.

"25 октября во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе семья туристов пострадала от акулы. Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына искусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию", - говорится на сайте туроператора.

По данным JOIN UP!, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт. 

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле для приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - рассказали в JOIN UP!

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Женщина получила глубокие раны от укусов, ее сын потерял часть руки ниже локтя, обоих прооперировали.

У туроператора отметили, что занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, следовательно несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний ...

Опубликовано Государственное агентство развития туризма Украины Понедельник, 26 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать