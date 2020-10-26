В Днепре двое мужчин выбили дверь в помещение избирательного участка

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего скрылись с места событий", - проинформировали в полиции.

Позже полицейские задержали лиц, причастных к совершению этого преступления. Они являются жителями Днепра.

"Это жители г.. Днепр 27-ми и 22-х годов. Обеих мужчин задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя).

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