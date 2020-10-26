 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре двое мужчин выбили дверь в помещение избирательного участка

В Днепре двое мужчин выбили дверь в помещение избирательного участка


фото: npu.gov.ua
В Днепре задержали двух мужчин (27 и 22 лет) по подозрению в том, что они препятствовали работе избирательной комиссии

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего скрылись с места событий", - проинформировали в полиции.

Позже полицейские задержали лиц, причастных к совершению этого преступления. Они являются жителями Днепра.

"Это жители г.. Днепр 27-ми и 22-х годов. Обеих мужчин задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать