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Espreso.tvСпортУПЛ: результаты всех матчей 7-го тура

УПЛ: результаты всех матчей 7-го тура


фото: zarya-lugansk.com
В 7-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 7-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляет киевское "Динамо". Следом идут полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер".

Украинская Премьер-лига

7-й тур

24 октября

"Шахтер" - "Ворскла" 1: 1

Голы: Соломон, 33 - Кулач, 7

"Олимпик" - "Десна" 0: 2

Голы: Шевцов, 24 Тотовицкий, 37

"Динамо" - "Александрия" 1: 0

Гол: Попов, 1

"Львов" - "Днепр-1" 1: 3

Голы: Кравчук, 24 - Когут, 14 Довбик, 25 Чичиков, 83

25 октября

"Ингулец" - "Мариуполь" 1: 1

Голы: Балан, 6 - Бондаренко, 8

"Колос" - "Проходи" 2: 2

Голы: Милько, 19 Данфи, 63 - Нуриев, 17 (пен.), Шиндер, 62

"Заря" - "Движение" 4: 0

Голы: Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90 + 2

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