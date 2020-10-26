УПЛ: результаты всех матчей 7-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 7-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляет киевское "Динамо". Следом идут полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер".
Украинская Премьер-лига
7-й тур
24 октября
"Шахтер" - "Ворскла" 1: 1
Голы: Соломон, 33 - Кулач, 7
"Олимпик" - "Десна" 0: 2
Голы: Шевцов, 24 Тотовицкий, 37
"Динамо" - "Александрия" 1: 0
Гол: Попов, 1
"Львов" - "Днепр-1" 1: 3
Голы: Кравчук, 24 - Когут, 14 Довбик, 25 Чичиков, 83
25 октября
"Ингулец" - "Мариуполь" 1: 1
Голы: Балан, 6 - Бондаренко, 8
"Колос" - "Проходи" 2: 2
Голы: Милько, 19 Данфи, 63 - Нуриев, 17 (пен.), Шиндер, 62
"Заря" - "Движение" 4: 0
Голы: Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90 + 2
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