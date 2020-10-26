УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура
26 октября, 2020, 10:10
После 7-го тура киевское "Динамо" единолично возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
В чемпионате осталось только три команды, которые еще не проигрывали. Речь идет о киевском "Динамо", полтавскую "Ворсклу" и донецкий "Шахтер". Эти клубы, соответственно, и разместились на первых трех позициях в турнирной таблице.
Последнее место занимает ФК "Львов", который на прошлых выходных уволил главного тренера Георгия Цецадзе.
- 24 октября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Шахтером" .
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