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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
После 7-го тура киевское "Динамо" единолично возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

В чемпионате осталось только три команды, которые еще не проигрывали. Речь идет о киевском "Динамо", полтавскую "Ворсклу" и донецкий "Шахтер". Эти клубы, соответственно, и разместились на первых трех позициях в турнирной таблице.

Последнее место занимает ФК "Львов", который на прошлых выходных уволил главного тренера Георгия Цецадзе.

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