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Espreso.tvЭкономикаУкртранснафта введет в эксплуатацию обходной участок нефтепровода "Дружба"

Укртранснафта введет в эксплуатацию обходной участок нефтепровода "Дружба"


фото: zn.ua
Укртранснафта планирует ввести в эксплуатацию построенный более 10 лет назад обходной участок нефтепровода "Дружба"

Об этом сообщила пресс-служба Укртранснафты.

Согласно сообщению, 21 октября Кабинет министров принял решение, согласно которому Укртранснафта введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода "Броды-Госграница" (МН "Дружба"). Участок был построен более 10 лет назад для уменьшения рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.

Отмечается, что нефтепровод "Броды-Госграница" на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод. Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. Водопользователей во Львове, Трускавце, Моршине, Стрые и Дрогобыче.

"В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в пидруслови сооружения водозабора. По этим причинам Укртранснафта в 2006 году решила вынести обе нити нефтепровода" Броды-Госграница "на участке км 157 - км 165 из второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода ", - пояснили в пресс-службе.

В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменений земельного законодательства, хотя бы на время приостановки строительства строительно-монтажные работы были практически завершены.

Ввод в эксплуатацию задержалось на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построен новый участок нефтепровода.

В Укртранснафте отметили, что решение правительства позволяет ввести новый участок в эксплуатацию и присоединить ее к действующего нефтепроводу "Броды-Госграница" в максимально сжатые сроки.

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