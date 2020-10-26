Украинская теннисистка заняла рекордное место в рейтинге WTA

26 октября, 2020, 12:50

Украинская теннисистка Марта Костюк заняла 104-е место в обновленном рейтинге WTA

Об этом сообщает btu.org.ua.

Это рекордный показатель для Костюк, она никогда не была выше 104-го места. В прошлом рейтинге украинка занимала 113 позицию.

Первая ракетка Украины Елена Свитолана осталась на 5-м месте. На одну позицию улучшили свое положение Екатерина Козлова (103), Катарина Завацкий (116) и Дарья Снегири (223). Даяна Ястремская осталась на 29-й позиции.

Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Нади Подорошци в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории , которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.

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