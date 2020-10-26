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Espreso.tvВойна с РФУкраина и Германия проведут более 50 совместных оборонных мероприятий в 2021 году

Украина и Германия проведут более 50 совместных оборонных мероприятий в 2021 году

Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году проведут более 50 совместных мероприятий

Об этом сообщает пресс служба Минобороны Украины.

"Они (оборонные мероприятия, - ред.) направлены на достижение Вооруженными Силами Украины стандартам НАТО, совместимости с вооруженными силами стран-партнеров, а также более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Немецкая сторона выразила готовность продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Россией политико-дипломатическими средствами.

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