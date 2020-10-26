Украина и Германия проведут более 50 совместных оборонных мероприятий в 2021 году
26 октября, 2020, 18:37
Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году проведут более 50 совместных мероприятий
Об этом сообщает пресс служба Минобороны Украины.
"Они (оборонные мероприятия, - ред.) направлены на достижение Вооруженными Силами Украины стандартам НАТО, совместимости с вооруженными силами стран-партнеров, а также более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Немецкая сторона выразила готовность продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Россией политико-дипломатическими средствами.
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