Ученые NASA обнаружили воду на Луне

26 октября, 2020, 21:28

Во время исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA впервые зафиксированы следы воды

Об этом сообщили в NASA, передает Интерфакс-Украина.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил председатель агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее как ресурс. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)".

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Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Кейси Гоннибалл, которая изучает данные о возможных запасы воды на Луне, сообщила, что на солнечной стороне Луны были "впервые зафиксированы молекулы воды".