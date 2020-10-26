Ученые NASA обнаружили воду на Луне
Об этом сообщили в NASA, передает Интерфакс-Украина.
"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил председатель агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее как ресурс. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)".
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Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Кейси Гоннибалл, которая изучает данные о возможных запасы воды на Луне, сообщила, что на солнечной стороне Луны были "впервые зафиксированы молекулы воды".
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