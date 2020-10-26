Участие в Евровидении-2021 планирует принять 41 страна
26 октября, 2020, 17:26
Организаторы конкурса "Евровидение-2021" объявили список стран, которые должны принять участие
Об этом говорится на сайте конкурса.
"Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые будут участвовать, за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году", - отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
Он добавил, что состав стран, такой же, каким должен был быть в 2020 году.
- Напомним, 18 марта Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.
- Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в нидерландском городе Роттердам.
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