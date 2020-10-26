Участие в Евровидении-2021 планирует принять 41 страна

26 октября, 2020, 17:26

Организаторы конкурса "Евровидение-2021" объявили список стран, которые должны принять участие

Об этом говорится на сайте конкурса.

"Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые будут участвовать, за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году", - отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

Он добавил, что состав стран, такой же, каким должен был быть в 2020 году.

Напомним, 18 марта Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.

Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в нидерландском городе Роттердам.