Участвовал в боевых действиях против сил АТО: на Луганщине СБУ задержала боевика "ЛНР"

26 октября, 2020, 14:02

В Новоайдарском районе Луганщины контрразведчики СБУ задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, житель уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года.

"Злоумышленника задержали контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Большого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия СБУ, в составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО / ООС.

Так, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua

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