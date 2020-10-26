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Espreso.tvКриминалУчаствовал в боевых действиях против сил АТО: на Луганщине СБУ задержала боевика "ЛНР"

Участвовал в боевых действиях против сил АТО: на Луганщине СБУ задержала боевика "ЛНР"


фото: ssu.gov.ua
В Новоайдарском районе Луганщины контрразведчики СБУ задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, житель уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года.

"Злоумышленника задержали контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Большого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия СБУ, в составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО / ООС.

Так, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото: ssu.gov.ua

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