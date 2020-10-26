Туманы и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 27 октября

26 октября, 2020, 16:15

В Украине 27 октября существенные осадки маловероятны, только на юге в отдельных районах может пройти маленький дождь

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Во вторник погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, разве что на юге в отдельных районах немного что-то покапает", - отметила Диденко.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного.

Температура воздуха в течение вторника достигнет +13°C...+18°C, в южной части до +20°C.

В Киеве 27-го октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14°C...+16°C.

Октябрь объединился с народом и благоприятной синоптической ситуацией показывает носа платежкам за отопление. Может ... Опубликовано Наталкой Диденко Понедельник, 26 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb