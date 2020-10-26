 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТуманы и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 27 октября

Туманы и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 27 октября

В Украине 27 октября существенные осадки маловероятны, только на юге в отдельных районах может пройти маленький дождь

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Во вторник погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, разве что на юге в отдельных районах немного что-то покапает", - отметила Диденко.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного.

Температура воздуха в течение вторника достигнет +13°C...+18°C, в южной части до +20°C.

В Киеве 27-го октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14°C...+16°C.

Октябрь объединился с народом и благоприятной синоптической ситуацией показывает носа платежкам за отопление. Может ...

Опубликовано Наталкой Диденко Понедельник, 26 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать