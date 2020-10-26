Туманы и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 27 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.
"Во вторник погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, разве что на юге в отдельных районах немного что-то покапает", - отметила Диденко.
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного.
Температура воздуха в течение вторника достигнет +13°C...+18°C, в южной части до +20°C.
В Киеве 27-го октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14°C...+16°C.
Октябрь объединился с народом и благоприятной синоптической ситуацией показывает носа платежкам за отопление. Может ...Опубликовано Наталкой Диденко Понедельник, 26 октября 2020 г.
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