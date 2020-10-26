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Espreso.tvСпортТренер рассказал, когда лучший боксер мира вернется в ринг

Тренер рассказал, когда лучший боксер мира вернется в ринг


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес может вернуться в ринг в начале 2021-го года

Об этом сообщает ESPN .

Альварес старательно тренируется и команда планирует провести бой если не в конце 2020-го, то в начале 2021-го года.

"Мы действительно работаем так, как будто собираемся проводить бой. Нужно прийти в спортзал, что бы ни случилось. Мы уверены, что сможем что-то организовать до конца года, если нет, то проведем бой в первые месяцы следующего года. Мы активно готовимся и ежедневно работаем в тренажерном зале ", - заявил тренер боксера Эдди Рейносо.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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