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Espreso.tvОбществоТрамп в случае победы на выборах уволит глав Пентагона, ЦРУ и ФБР

Трамп в случае победы на выборах уволит глав Пентагона, ЦРУ и ФБР


фото: reuters
В случае победы на выборах президента США, Дональд Трамп уволит несколько высокопоставленных чиновников

Об этом сообщает издание Axios .

В частности, президент уволит директора ФБР Кристофера Рэя, а также рассчитывает заменить директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера.

Издание отмечает, что список чиновников, которых уволят, значительно больше, но руководители трех ведомств являются приоритетными для замены.

Также сообщается, что глава ЦРУ Джина Хаспер хочет уйти со своего поста независимо от результатов выборов.

Информацию по данной статье прокомментировали также в Белом доме.

«Сейчас у нас нет никаких кадровых объявлений, и было бы неуместно думать об изменениях после выборов или во второй срок», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Выборы президента США состоятся 3 ноября, но часть американцев проголосовали досрочно. В этом году из-за эпидемии коронавируса голосования возможно также по почте.

Основными претендентами на победу являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

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