 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд освободил единственного осужденного за госизмену эксдепутата ВС Крыма Ганыша, - СМИ

Суд освободил единственного осужденного за госизмену эксдепутата ВС Крыма Ганыша, - СМИ

Житомирский суд досрочно освободил из тюрьмы осужденного за госизмену экс-депутата Верховноого Совета Крыма Василия Ганыша

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре АРК.

"Мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник.

По словам собеседника, суд вынес решение незаконно, использовав медсправку о состоянии здоровья из районной больницы, а не от тюремной комиссии.

Прокуратура уже подала апелляцию на это решение

  • Печерский районный суд Киева арестовал Ганыша еще в апреля 2015 года года по подозрению в государственной измене. По данным следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также принимал участие в незаконных выборах Феодосийского городского совета в июле-сентябре 2014 года и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины.
  • Днепровский райсуд Киева лишил свободы на 12 лет обвиняемого в госизмене экс-депутата Верховного Совета АР Крым Василия Ганыша.
  • В июле 2020 года  задержан бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать