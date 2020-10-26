Суд освободил единственного осужденного за госизмену эксдепутата ВС Крыма Ганыша, - СМИ
26 октября, 2020, 19:28
Житомирский суд досрочно освободил из тюрьмы осужденного за госизмену экс-депутата Верховноого Совета Крыма Василия Ганыша
Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре АРК.
"Мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник.
По словам собеседника, суд вынес решение незаконно, использовав медсправку о состоянии здоровья из районной больницы, а не от тюремной комиссии.
Прокуратура уже подала апелляцию на это решение
- Печерский районный суд Киева арестовал Ганыша еще в апреля 2015 года года по подозрению в государственной измене. По данным следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также принимал участие в незаконных выборах Феодосийского городского совета в июле-сентябре 2014 года и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины.
- Днепровский райсуд Киева лишил свободы на 12 лет обвиняемого в госизмене экс-депутата Верховного Совета АР Крым Василия Ганыша.
- В июле 2020 года задержан бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены
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