Соперник "Динамо" в ЛЧ "Ювентус" сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

26 октября, 2020, 10:31

В 5-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" сенсационно сыграл вничью с "Вероной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в Турине, на домашнем стадионе "Юве" "Альянц Арене". На 45-й минуте испанский форвард "зебр" Альваро Мората открыл счет в матче, однако арбитр, который пересмотрел момент с помощью VAR, отменил гол.

Внутри второго тайма "Верона" забила, свою команду вперед вывел 23-летний Андреа Фавилли. Все шло к победе веронцев, однако уже в конце встречи 20-летний Деян Кулусевски спас "Ювентус" от позорного поражения.

Серия А

5-й тур

25 октября

"Ювентус" - "Верона" 1: 1

Голы: Кулусевски, 78 - Фавилли, 60

20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .

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