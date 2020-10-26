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Espreso.tvСпортСоперник "Динамо" в ЛЧ "Ювентус" сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

Соперник "Динамо" в ЛЧ "Ювентус" сенсационно потерял очки в чемпионате Италии


фото: Getty Images
В 5-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" сенсационно сыграл вничью с "Вероной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в Турине, на домашнем стадионе "Юве" "Альянц Арене". На 45-й минуте испанский форвард "зебр" Альваро Мората открыл счет в матче, однако арбитр, который пересмотрел момент с помощью VAR, отменил гол.

Внутри второго тайма "Верона" забила, свою команду вперед вывел 23-летний Андреа Фавилли. Все шло к победе веронцев, однако уже в конце встречи 20-летний Деян Кулусевски спас "Ювентус" от позорного поражения.

Серия А

5-й тур

25 октября

"Ювентус" - "Верона" 1: 1

Голы: Кулусевски, 78 - Фавилли, 60

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