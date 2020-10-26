Скандальный футболист МЮ завершил карьеру в сборной Франции
26 октября, 2020, 11:56
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба решил закончить карьеру в сборной Франции
Об этом сообщает isport.ua со ссылкой на английские СМИ.
Погба принял такое решение из слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ислам был источником международного терроризма.
Французское правительство почтил память учителя, опубликовавший оскорбительные изображения пророка Мухаммеда, за что был убит по дороге домой - это также стало причиной завершения карьеры Поля Погба в национальной команде.
27-летний полузащитник дебютировал в сборной Франции в 2013 году. На его счету 72 матча и 10 голов.
- В сентябре прошлого года Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба .
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