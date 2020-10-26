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Espreso.tvСпортСкандальный футболист МЮ завершил карьеру в сборной Франции

Скандальный футболист МЮ завершил карьеру в сборной Франции


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба решил закончить карьеру в сборной Франции

Об этом сообщает isport.ua со ссылкой на английские СМИ.

Погба принял такое решение из слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ислам был источником международного терроризма.

Французское правительство почтил память учителя, опубликовавший оскорбительные изображения пророка Мухаммеда, за что был убит по дороге домой - это также стало причиной завершения карьеры Поля Погба в национальной команде.

27-летний полузащитник дебютировал в сборной Франции в 2013 году. На его счету 72 матча и 10 голов.

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