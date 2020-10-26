Россия провела в оккупированном Крыму военные учения: защищали корабли от авианалетов
Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
"По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил разведданные о взлете группы самолетов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что во время этих учений расчеты ПВО кораблей в пунктах базирования "взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения".
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