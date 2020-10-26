Россия провела в оккупированном Крыму военные учения: защищали корабли от авианалетов

26 октября, 2020, 20:59

В оккупированном Крыму силы противовоздушной обороны флота РФ провели учения по прикрытию пункта кораблей от массированного ракетного авиаудара

Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.

"По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил разведданные о взлете группы самолетов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что во время этих учений расчеты ПВО кораблей в пунктах базирования "взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения".

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