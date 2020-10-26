Рок-группа AC/DC выпустила клип на песню Shot In The Dark

26 октября, 2020, 17:43

Австралийская рок-группа AC/DC, официально объявившая о воссоединении, выпустила музыкальное видео на представленную ранее песню Shot In The Dark

Ролик опубликовали на YouTube-канале группы.

Отметим, это первая видеоработа группы по возвращении в ее состав вокалиста Брайана Джонсона, который был вынужден покинуть коллектив четыре года назад в разгар гастролей из-за катастрофической потери слуха. Гастроли были завершены с вокалистом GUNS N'ROSES Экслом Роузом.

Композиция войдет в будущий альбом коллектива под названием PWR/UP, релиз запланирован на 13 ноября 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb