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Espreso.tvМирРок-группа AC/DC выпустила клип на песню Shot In The Dark

Рок-группа AC/DC выпустила клип на песню Shot In The Dark

Австралийская рок-группа AC/DC, официально объявившая о воссоединении, выпустила музыкальное видео на представленную ранее песню Shot In The Dark

Ролик опубликовали на YouTube-канале группы.

Отметим, это первая видеоработа группы по возвращении в ее состав вокалиста Брайана Джонсона, который был вынужден покинуть коллектив четыре года назад в разгар гастролей из-за катастрофической потери слуха. Гастроли были завершены с вокалистом GUNS N'ROSES Экслом Роузом.

Композиция войдет в будущий альбом коллектива под названием PWR/UP, релиз запланирован на 13 ноября 2020 года.

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