РФ нарушила воздушное пространство Украины над Крымом 225 тыс. раз, - командующий Воздушных сил ВСУ

26 октября, 2020, 22:58

За время оккупации Крыма Россия 225 тыс. раз нарушила украинское воздушное пространство над полуостровом

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

"С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 тыс. случаев нарушения государственной границы Украины", - сказал Дроздов.

Командующий Воздушных сил ВСУ также отметил, что над свободной от оккупации территорией Украины нарушений русскими воздушного пространства не зафиксировано.

"Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", - добавил Дроздов.

Напомним, Россия провела в оккупированном Крыму военные учения по защите кораблей от авианалетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb