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Espreso.tvОбществоРФ нарушила воздушное пространство Украины над Крымом 225 тыс. раз, - командующий Воздушных сил ВСУ

РФ нарушила воздушное пространство Украины над Крымом 225 тыс. раз, - командующий Воздушных сил ВСУ

За время оккупации Крыма Россия 225 тыс. раз нарушила украинское воздушное пространство над полуостровом

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

"С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 тыс. случаев нарушения государственной границы Украины", - сказал Дроздов.

Командующий Воздушных сил ВСУ также отметил, что над свободной от оккупации территорией Украины нарушений русскими воздушного пространства не зафиксировано.

"Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", - добавил Дроздов.

  • Напомним, Россия провела в оккупированном Крыму военные учения по защите кораблей от авианалетов.

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