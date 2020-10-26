Результаты выборов мэра Киева объявят не позднее 6 ноября, - ТИК
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования ... этом 6 ноября ... мы будем пытаться сделать это скорее", - отметил он.
Отметим, данные экзит-пола социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют , что, согласно результатам местных выборов в Киеве 25 октября, мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.
Данный экзит-пол провели среди 10402 респондентов на 100 участках. Ошибка выборки - 1%.
По данным экзит-пола партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает более 50% голосов.
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