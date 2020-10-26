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Espreso.tvОбществоРезников назвал сроки разработки законопроекта об амнистии и переходном периоде в ОРДЛО

Резников назвал сроки разработки законопроекта об амнистии и переходном периоде в ОРДЛО


фото: armyinform
Законопроект о переходном периоде и амнистии в отношении ОРДЛО появится не позже первого квартала следующего года

Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементах амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал он.

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