Резников назвал сроки разработки законопроекта об амнистии и переходном периоде в ОРДЛО
26 октября, 2020, 21:57
Законопроект о переходном периоде и амнистии в отношении ОРДЛО появится не позже первого квартала следующего года
Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементах амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал он.
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