Резников назвал сроки разработки законопроекта об амнистии и переходном периоде в ОРДЛО

26 октября, 2020, 21:57

Законопроект о переходном периоде и амнистии в отношении ОРДЛО появится не позже первого квартала следующего года

Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементах амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал он.

Читайте также: "Страшное слово "амнистия" - не обо всех": Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде реинтеграции ОРДЛО